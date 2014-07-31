В городе Светлый полицейские задержали серийного вора, орудовавшего в местных магазинах.

Серийный вор из Калининграда назвал своё задержание "блестящим". Соответствующий ролик в социальные сети выложила пресс-служба регионального управления российских правоохранительных органов. Полицейские пояснили, что изначально в дежурную часть обратились за помощью сотрудники нескольких магазинов. Они рассказали о тайном хищении имущества. Заявители объяснили оперативникам, что неизвестный мужчина похищает продукты питания из супермаркетов, расположенных в разных частях города Светлого.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данных противоправных деяний был задержан 25-летний житель Калининграда. пресс-служба МВД РФ

Установлено, что находясь в торговых точках, злоумышленник складывал товары в пакет или сумку, а затем проносил их мимо кассовой зоны и скрывался с места преступления. В том числе мужчина незаконно забрал с собой наушники и игровую консоль из магазин бытовой и цифровой техники. Эти предметы были выявлены в ходе обыска по месту жительства подозреваемого. Частично изъяты похищенные продукты питания. Сейчас в отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по 1 и 3 частям 158 статьи.

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Фото и видео: МВД по Калининградской области