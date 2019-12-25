Серийные магазинные воры задержаны в Выборге

Двое жителей Выборга подозреваются в совершении серии краж в магазинах.

26 июля в 14 часов сотрудники Росгвардии, прибывшие в гипермаркет на улице Мира в Выборге после сигнала о сработавшей кнопке тревожной сигнализации, задержали двоих посетителей магазина по подозрению в совершении целого ряда краж. Между сигналом и прибытием наряда вневедомственной охраны прошло три минуты, и подозреваемых удалось задержать прямо на месте происшествия.

Согласно показаниям сотрудников магазина, подтвержденным записями с камер видеонаблюдения, только в данном магазине мужчина и женщина совершили кражи 17, 18 и 20 июля. Сразу после задержания оба подозреваемых были переданы сотрудникам территориального отдела полиции для установления всех обстоятельств преступления и принятия соответствующих процессуальных решений.

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