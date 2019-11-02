Сериал "Ведьмак" могут растянуть на семь сезонов

Премьера первого эпизода запланирована на 20 декабря.

Продюсер предстоящего сериала Netflix "Ведьмак" Лорен Шмидт призналась, что проект может растянуться на семь сезонов. Об этом она рассказала в интервью журналу SFX.

Главную роль в проекте исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер. В основу сюжета легли одноименные произведения польского писателя Анджея Сапковского. Премьера первого эпизода запланирована на 20 декабря.

Ранее по мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED. Помимо этого, в 2001 в Польше был снят одноименный фильм, который не пользовался успехом в мировом прокате.

Мы также рассказывали и о другой предстоящей новинке кино - фантастического боевика "Джуманджи".

Видео: YouTube/Netflix