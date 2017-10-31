Сериал "Ольга" премьера 3 сезона: у Ольги появляется новый воздыхатель

Сериал про жизнь обычной женщины Ольги Терентьевой за два сезона успел покорить сердца россиян. После года ожидания 6 ноября в 20:00 на экранах страны стартует новый третий сезон сериала "Ольга".

Успех сериала демонстрирует не только его многотысячная аудитория, но и премии: ТЭФИ 2017 в номинации "Телевизионная многосемейная комедия/ситком" и статуэтка "Орфея".

Напомним, что финал прошлого сезона расстроил телезрителей, ожидавших хорошего конца. Ольга впала в депрессию из-за известия о скорой свадьбе Гриши. Юрген и Чича поддерживали главную героиню и находились в полной уверенности, что Гриша слишком порядочный человек, чтобы жениться на другой девушке. Однако Григорий уже собрался отправиться с невестой в церковь, чтобы скрепить свой союз перед богом. Ольга уже опустила руки, но Юрген настаивает на том, чтобы приехать в церковь и посмотреть Грише в глаза. Ольга признается ему в любви. Эта идея сработала, к сожалению, только наполовину, так как Гриша принял решение извиниться перед своей невестой, но с Ольгой тоже не остался. Главная героиня окончательно впала в депрессию.

В финальный эпизод не стал хеппи-эндом и для дочери Ольги Аньки. Ее любимый Андрей умудрился ввязаться в очередную аферу, которая чуть не закончилась трагедией. Вдобавок у него снова появились проблемы с законом.

Наиболее хорошо 2 сезон закончился ля младшей сестры Ольги Ленки, которая узнает о своей беременности без ЭКО от Пушкина.

Сериал "Ольга" 3 сезон: что будет

В социальных сетях появилось уже несколько тизеров к новому сезону сериала "Ольги". Актриса Яна Троянова, которая исполняет роль Ольги, рассказала, что продолжение истории будет проходить уже зимой.

К актерскому составу в третьем сезоне присоединится Гоша Куценко, который сыграет нового напористого ухажера Ольги. Только в этот раз за главной героиней будет ухаживать местный бизнесмен Володя на джипе с дерзким характером. По трейлерам мы видим, что у этой парочки отношения развиваются стремительно, но Ольга все равно упирается своему счастью и не отвечает на ухаживания.

Ольгу и Володю познакомила Лена. В новом сезоне она родила ребенка от Пушкина. Аня, дочь Ольги, пошла по стопам матери став матерью одиночкой.

Ее возлюбленный гопник Андрюха сбежал в Минск, чтобы скрыться от груза ответственности. Пока вокруг молодой мамы начинают кружить новые ухажеры, она топит свое горе в алкоголе. Таким образом, на плечах Ольги оказываются проблемы Ани, Лены и их детей.

В ролях: Яна Троянова, Ксения Суркова, Сергей Романович, Мухаммед Абу-Ризик, Алина Алексеева, Василий Кортуков, Максим Костромыкин, Филипп Ершов, Александр Шам, Светлана Костюкова, Ирина Цывина, Сергей Гусенков, Роман Притула, Николай Шрайбер, Роза Хайруллина, Екатерина Мадалинская, Руслан Щедрин, Антон Юрьев, Олег Васильков, Мария Голицына, Тимофей Зайцев, Владимир Царулков, Марина Кондратьева, Надежда Иванова, Елена Новикова, Юлия Серина, Сергей Неудачин, Надежда Лумпова, Алёна Галлиардт, Александр Тютрюмов, Константин Мурзенко, Жаныл Асанбекова, Людмила Князева, Иван Агапов и др.

Видео: ТНТ

Фото: Скриншоты из трейлера