Сериал "Ольга" 2 сезон 9 серия: Ольга стала бабушкой

Piter.TV расскажет, кем станет Ольга в 9 серии, а также каким поступком Гриша удивит всю семью.

14 сентября выйдет в эфир премьерная серия второго сезона сериала "Ольга". Зрители увидят, как Ольга, глава семьи, становится бабушкой. Пока Ольга принимает новый статус, а Андрей с Аней радуются новорожденной дочке, Гриша исчезает. Жених Ольги не желает разделить с ней это счастье.

У Ани возникает постродовая депрессия и Андрюха пытается всеми силами помочь новоиспеченной мамаше. Теперь у них одна общая забота, от которой нельзя отмахнуться. Тем временем больной Юрген сбегает с больницы, где ему не удалось прижиться. Он выбирает Москву и отправляется туда, однако там наладить все не удается, а вернуться домой к Ольге стыдно. За ним серия необдуманных поступков, которые Ольга может не простить. Спасением Юргена становится друг Чича, которые помогает деду найти работу и выпутаться из сложной истории.

Напомним, в предыдущей серии Андрей хотел сделать Ане свадебный сюрприз, однако планам помешали обстоятельства. Лена старается наладить отношения с мамой Максима, пока они находятся в ссоре. Замученная проблемами семьи Ольга предложила Грише уехать в Рязань. Пара планировала отправиться в двухнедельный отпуск, однако им помешал Усач. Его приезд разрушил все планы Ольги и Гриши.

Фото: "ВК" - "Ольга"

Видео: "ВК"- "Телеканал ТНТ"