Сериал "Ольга" 2 сезон 3 серия: Ольге ставят жесткие условия для освобождения зятя

Piter.tv расскажет, чего ждать от третьей серии нового сезона сериала "Ольга". Премьера выходит в эфир телеканала ТНТ 5 сентября.

В премьерной серии Ольга узнает, что у Андрея новый следователь и взятка будет бессильна. Прокурор ставит перед героиней практически невыполнимые условия.

Гриша решает напиться с горя, от чего у Ольги пропадает к нему доверие. Бабуля встает на сторону любимого внука, однако дело оборачивается совсем другой стороной. Гриша и его бабушка сильно насолили чертановским "помощникам депутата", за что придется ответить. Тем временем Юрген считает, что он полностью контролирует себя, но зависимость дает о себе знать. Он решается пойти на ограбление ради очередной порции успокоительных.

Напомним, что во второй серии Андрей загремел в полицию, на помощь ему пришли Ольга и Гриша, но оказалось, что все не так просто. Новоиспеченному зятю грозит от 3 до 5 лет лешения свободы за хищение бюджетных средств. Аня лежит на сохранении и догадывается, что от нее скрывают местоположение Андрея. Лена и Тим придумывают все возможное, чтобы не усугублять и без того тяжелую беременность. Юрген устроил дома дебош, потмоу что у него закончились успокоительные.

Видео: "ВК" "Ольга"

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