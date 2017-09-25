Сериал "Ольга" 2 сезон 14 серия: Отец Ани воскресает во время поминок

Piter.TV расскажет как новости появятся в семье Ольги и как решает Лена забеременеть.

В премьерной серии все семейство Ольги узнает, что отец Ани погиб, но оставил им наследство. Ольга устроила дома поминки, как положено. Собрались все: Ольга, Аня, Тима, Андрей и Лена. Как известно, Аня не знакома со своим отцом, однако решила сказать прощальные слова. В этот момент на столе находился планшет, на котором виднелся портрет Павла. После слов Ани внезапно поступил звонок на скайп от Павла...

Андрюха и Пушкин открывают новый бизнес, однако выбранная ниша заполнена. Чтобы обогнать конкурентов им приходится мыслить неординарно.Тем временем Лена через тернистый путь все таки находит донора, но оказывается все не так просто, как ожидалось.

В дом Ольги помимо новости с мывшим мужем заявиться еще одна - законная жена Павла - Марина. С какой целью он пришла в семью Терентьевых можно посмотреть 25 сентябяр не телеканале ТНТ.

Напомним, в 13 серии: Ольга решилась вернуть Гришу .Лена уговорила Ольгу на встречу с бабушкой Гриши. У Ани и Андрея с появлением ребенка возникают финансовые трудности. Аня стимулирует мужа к активному заработку, и Андрей находит золотую жилу. Однако быстро разоблачается в хитрости "бизнеса". Ольга пытается заручиться поддержкой бабушки, чтобы вернуть Гришу, но беседа "по душам" заканчивается дракой.

Фото, видео: "ВК" - "Ольга", скриншот