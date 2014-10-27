Сериал "Ольга" 2 сезон 11 серия: Ольга ведет расследование

Piter.TV расскажет чего ожидать в 11 серии 2 сезона сериала "Ольга". О том, что происходит с Тимой и как справляется Ленка с расставанием можно будет посмотреть 19 сентября на телеканале ТНТ.

В новой серии, которая выйдет в эфир 19 сентября зрители узнают, что Ольга берется за расследование. У Тимки появились синяки и ссадины, однако он не говорит матери откуда они берутся. Тогда Ольга берет все в свои руки и начинает вести собственное расследование.

Тем временем Лена пытается "запить" алкоголем свою трагедию. Расставание с Максом трудно переживается, от чего Ленка решается на всю ночь "забыться". А на утро она обнаруживает себя в странной компании, в странном месте.

Андрюха желает отправиться в коммуну и проведать Юргена. Напомним, что у него тоже новый статус - прадед. Однако навестить Юргена без приключений не удается и новоиспеченный папаша вляпывается в новую историю.

Напомним, чтов прошлой серии после очередной перепалки Аня заявляет Ольге, что сама будет воспитывать дочь - она не нуждается в дурацких советах матери. Юрген старается извлечь максимум из должности сотрудника ЖЭУ и вернуться в семью с "подарочком". Лена выбивает у Капитана свиданку с Максом, однако любимый ей не очень рад. Пикник, устроенный компашкой Ани и Андрюхи едва не заканчивается трагедией.

Фото, видео: "ВК" - "Ольга"