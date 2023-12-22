В Сергиево сгорел дом

С огнем боролись три единицы техники и 15 человек личного состава.

В Красносельском районе сегодня, 23 мая, произошел пожар. На улице Урицкого, 44, в Сергиево вспыхнуло пламя в доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:09. В одноэтажном здании загорелись кровля и чердак на всей площади.

С огнем боролись три единицы техники и 15 человек личного состава. В 15:06 пожар удалось потушить. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Кронштадте учащийся колледжа стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.tv