Лазарев показал на видео подросших детей

Певец заявил, что вся эта ситуация с карантином подарила ему возможность провести больше времени с семьей.

36-летний певец Сергей Лазарев опубликовал в Instagram новое видео, на котором показал поклонникам подросших детей.

Артист заявил, что "надо стараться искать плюсы во всем". Из-за угрозы распространения коронавируса Лазарев был вынужден сделать временную остановку в концертном графике. Однако он нисколько не расстроен сложившейся ситуацией. По его словам, у него появилась прекрасная возможность провести больше времени с семьей. "Поиграть, почитать, посмотреть фильмы", - написал певец.

Также Лазарев призвал "выключить панику". Он отметил, что люди сами себя загоняют в депрессию, и он в том числе. "Надо, чтобы вовремя кто-то дал психологический подзатыльник (у меня такие люди тоже есть), чтобы мыслить позитивно!", - заявил артист. Также он добавил, что все концерты на конец апреля действительны.

На записи видно, как Сергей развлекается с детьми. Он держит на руках 5-летнего сына Никиту и 1,5-летнюю дочь Анну и весело кружится и смеется с ними.

Ранее Сергей Семак рассказал о планах "Зенита" на время паузы в РПЛ.

Видео: Instagram / lazarevsergey