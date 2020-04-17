Сергей Лавров сравнил "Спартак" с родиной

Министр иностранных дел РФ - один из известных болельщиков московского клуба.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству "РИА Новости" рассказал о своих симпатиях к московскому "Спартаку".

Для меня "Спартак" - это то, что даже во время самых тяжелых переговоров помогает найти душевное равновесие. "Спартак" со мной всю сознательную жизнь. Других команд никогда не было. В первом классе, когда я жил у бабушки с дедушкой в Ногинске, стадион команды находился рядом с домом. Из того же периода пошло и увлечение футболом в целом, в который регулярно играю. Как я уже говорил, в моем понимании, "Спартак" - это как родина, ее не выбирают. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Спартак" находится на восьмой позиции с показателем 28 очков.

Ранее Сергей Лавров заявил, что скучает по футболу во время эпидемии коронавируса.

Видео: YouTube / FC Spartak Moscow, Ministry of Foreign Affairs of Russia