Балахнин: Дзюба должен стать капитаном сборной России

Бывший тренер российской команды и ФК "Ростов" считает, что футболист заслужил это право.

Бывший тренер сборной России и ФК "Ростов" Сергей Балахнин считает, что Артем Дзюба должен быть капитаном в отсутствии Игоря Акинфеева. Специалист считает, что нападающий заслужил это право, так как показал свои лидерские качества и мастерство в игре. Об этом сообщают "Известия".

Вратаря сборной России и ЦСКА Игоря Акинфеева не включили в заявку на сентябрьские матчи. Футболисту предстоит пройти медицинское обследование.

В настоящее время Артем Дзюба играет за сборную России и петербургский "Зенит". За последние два матча в составе сине-бело-голубых нападающий забил два мяча в ворота противника.

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Фото: Instagram / artem.dzyuba