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Сергей Аксенов посетил зону ответственности Союза добровольцев Донбасса

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Глава Крыма пообщался с военными.

Губернатор российского региона Сергей Аксенов посетил с рабочим визитом зону ответственности Союза добровольцев Донбасса. Там глава Крыма пообщался с личным составом и командирами, принимающими участие в специальной военной операции. Чиновник в социальных сетях написал о том, что многие из военнослужащих находились на территории полуострова еще в 2014 году. В посте Аксенов заметил, что Россия занимается правым и справедливым делом, поэтому все поставленные главнокомандующим задачи будут выполнены, а "победа будет за нами".

Благодарю за содействие, которое они оказывают. Еще раз подчеркну: именно консолидация общества, наша общая поддержка придает военнослужащим сил. Спасибо бойцам за их работу.

Сергей Аксенов, глава Крыма

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Фото и видео: Telegram / Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Теги: донбасс, крым, сво, сергей аксенов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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