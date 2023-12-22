Серебряный призёр школьной игры "Зарница" пытался придушить сверстника ленточкой от шоколадной медали

В настоящее время полиция проводит проверку ЧП. Пока учебное заведение не прокомментировало ситуацию.

В результате конфликта участников школьной игры "Зарница" в Петербурге, призёр попытался отомстить своему конкуренту, который опередил его. Мальчик использовал в качестве орудия шоколадную медаль на ленточке. Трагедии удалось избежать, но чемпион получил серьезные повреждения. Подробности происшествия передаёт spb.aif.ru.

Инцидент произошел в одной из школ Северной столицы. Судя по данным, полученным с официальной страницы учебного заведения в соцсетях, школьный этап игры "Зарница" проходил в конце февраля, а награждение участников состоялось 4 марта.

В пресс-службе школы уточнили, что игра включала в себя состязания по первой помощи, викторину о блокаде Ленинграда, строевой смотр и испытания гражданской обороны. Были награждены ученики пятых, шестых и седьмых классов. Подробные обстоятельства конфликта между детьми не уточняются. Известно, что всем призёрам была вручена шоколадная медаль на ленточке. Во время церемонии награждения, ученик, занявший второе место, сел за спину победителя со своей медалью и бросил ленту на ему на шею. Владелец золотой медали начал задыхаться, и другие дети позвали учителей на помощь. В близлежащем актовом зале находился дежурный, который быстро отреагировал и спас посиневшего от удушья мальчика. Позднее он сообщил обо всем учителям и вызвал скорую помощь. Медики диагностировали у ребёнка ушиб мягких тканей.

В настоящее время полиция проводит проверку ЧП. Пока учебное заведение не прокомментировало ситуацию. Детский психолог Анастасия Михеева считает, что в данной ситуации необходимо провести разговор с обоими учениками, чтобы выяснить настоящую причину конфликта, которая могла выходить за рамки борьбы за первое место.

Ранее мальчик получил тяжёлые травмы органов после падения с горки на Пискаревке.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)