На Караваевской произошло серьезное ДТП

Появились фотографии с места аварии на Караваевской Санкт-Петербурга.

Серьезная авария произошла сегодня вечером, 3 января, на Караваевской.

Две машины не поделили проезжую часть и столкнулись. Сообщается, что в аварии все остались живы. Пожилую женщину в срочном порядке госпитализировали в больницу. Молодого парня спасатели деблокируют из искореженного автомобиля.

По сообщениям от очевидцев в социальных сетях один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения. Насколько эта информация достоверна, предстоит выяснить правоохранителям.

Piter.TV сегодня сообщал о смертельной аварии в ХМАО, где при столкновении "Мазды 6" и "Рено Дастекр" погибли 10 человек, среди них 4 детей.

Фото: ВК, Сергей Головин, Alexsandra Sergeevna, Леонид Каштуров