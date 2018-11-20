Серьезная ошибка при построении системного бизнеса

Самый распространенный вопрос: почему одного желания собственника недостаточно, для того чтобы "выпрыгнуть из оперативки"?

Если руководитель хочет освободиться от операционки, то к гадалке ходить не надо: он выполняет целый ряд действий, которые в идеале должен делать кто-то другой. И при этом руководитель не может найти такого человека, которому их можно легко передать. Поэтому он, чтобы не завалить работу, тащит ее сам. Требуется выйти из этого порочного круга. Вот один из действующих результатов. Руководитель должен начать описывать ту работу, которую он делает в качестве рядового сотрудника. Это очень-очень трудно и непривычно — сесть и начать описание работы так сказать написать инструкцию. Найдите человека, которого можно научить данной функции. Это не обязательно тот человек, который впоследствии будет ее выполнять полный день, можно взять его руководителя, любого сотрудника или стажера. Начните его учить выполнять эту функцию, используя исключительно написанную вами инструкцию. Если вам придется отвечать на дополнительные вопросы, или Вы увидите, что инструкция не полна и требует доработки, то конечно её стоит переделать и более тщательно проработать. Например, владелец компании каждый день созванивается с клиентами и подтверждает или назначает встречи. Этот груз можно переложить на любого сотрудника компании, стоит только подробно описать телефонный разговор - скрипт, по которому ответственный сотрудник будет разговаривать с клиентами. Таким образом Вы начнете создавать организацию, заложите фундамент дальнейшего развития, сохраните технологию от утраты и забвения. И в конце концов вы выйдете из операционной работы в достаточной степени, чтобы выполнять исключительно функции руководства и управления.

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