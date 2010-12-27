Водители не смогу проехать по Лиговскому проспекту от улицы Жуковского до улицы Некрасова.

Во вторник, 10 декабря, стало известно о том, что съёмки индийского фильма ограничат движение в центре Петербурга. Об этом сообщается в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ограничения введут по участку от Лиговского проспекта по улице Жуковского до улицы Некрасова, 14 декабря с 08:00 до 22:00. Кроме того, движение заблокируют по Тифлисской улице от Менделеевской линии до набережной Макарова с 05:00 до 23:00 20 декабря.

Отмечается, что на этих улицах также запретят парковку на время съемок киноленты.

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Фото:pixabay