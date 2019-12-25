В период с 15:00 13 марта до 15:00 29 марта нельзя будет останавливать транспортные средства на Галерной улице.

В среду, 11 марта, стало известно о том, что фильм "Изгои" ограничит движение в Адмиралтейском районе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Ограничения коснутся набережной Ново-Адмиралтейского канала. Так, с 06:00 17 марта до 07:00 27 марта автомобилисты не смогут проехать по крайней левой полосе на Английской набережной на участке от дома 64.

Также для автомобилистов закроют движение с 15:00 13 марта до 15:00 29 марта на Галерной улице на участке от дома 67 до дома 73. Кроме того, водители не смогут оставлять транспортные средства на этом участке.

Водителей просят заранее планировать маршрут.

Ранее мы сообщали о том, что на Гражданском проспекте автомобиль смяло в ДТП c микроавтобусом.

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