Съёмки "Миссия невыполнима 7" в Италии остановили из-за коронавируса

Накануне в стране отменили массовые мероприятия

Об этом пишет итальянская пресса со ссылками на студию Paramount Pictures.

Решение было принято ""в качестве меры предосторожности"". В студии стали опасаться за здоровье актёров и съёмочной группы. Съёмки должны были пройти в Венеции. Премьера картины запланирована на 22 июля 2021 года.

В Италии растёт число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-2019. Болезнь диагностировали у 212 человек, несколько десятков находятся в отделениях интенсивной терапии, трое скончались.

Накануне в нескольких городах Италии из-за коронавируса отменяли массовые мероприятия — например, показы мод, театральные спектакли, футбольные матчи. Также отменили последние дни Венецианского карнавала.