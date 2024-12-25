В Петербурге семимесячная девочка умерла после выписки из больницы

Внешних следов насильственной смерти на теле малышки не обнаружено.

В Красногвардейском районе проводится расследование обстоятельств гибели семимесячной девочки. Тело ребенка было найдено 4 января в арендованной квартире на Северном проспекте. Внешних следов насильственной смерти на теле малышки не обнаружено.

Согласно данным АН "Оперативное прикрытие", девочка заболела 20 декабря. Педиатр диагностировал у нее ОРВИ. Лечение на дому не дало результатов, и 26 декабря состояние ребенка ухудшилось. Мать с дочерью госпитализировали в Филатовскую детскую больницу.

30 декабря девочку выписали домой по настоянию матери. 31 декабря на дом пришел педиатр, который посоветовал продолжить назначенное лечение. 4 января состояние ребенка резко ухудшилось, и в 12:01 была вызвана скорая помощь. Медики проводили реанимацию, но в 12:48 девочка скончалась.

Мать, 27-летняя гражданка Азербайджана, не работает. Отец, 35 лет, трудится таксистом и уже получил российское гражданство.

Ранее мы сообщили о том, что десятиклассник умер после употребления неизвестных веществ на севере Петербурга.

Фото: Piter.TV