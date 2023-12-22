Семиклассница отравилась антидепрессантами в Ленобласти

Пострадавшую поместили в реанимацию.

В понедельник, 29 января, в посёлке Ленинское Выборгского района Ленобласти госпитализировали 13-летнюю школьницу с острым пероральным отравлением антидепрессантами. Об этом стало известно Piter.TV.

Из объяснения матери девочки установлено, что её дочь выпила несколько таблеток препарата. Её поместили в реанимацию.

Семья девочки полная, благополучная. Пострадавшая проживает с 49-летней матерью, 48-летним отцом, и с двумя братьями 17 и 8 лет.

Ранее мы сообщили о том, что десятимесячная петербурженка отравилась листьями комнатного растения.

Фото: Piter.TV