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Семьи мобилизованных в Петербурге освободили от пени за неуплату ЖКУ
Сегодня, 11:24
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Семьи мобилизованных в Петербурге освободили от пени за неуплату ЖКУ

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Мера поддержки будет действовать до момента прекращения действия контракта.

Семьи мобилизованных в Петербурге освободили от пени за долги по ЖКУ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Мера поддержки будет действовать до момента прекращения действия контракта.

Чтобы обнулить пени, семьям мобилизованных нужно написать заявление в управляющую компанию либо соответствующему поставщику коммунальных услуг. Также будет возможность подать заявление в личном кабинете в ГИС ЖКХ в разделе "Направить обращение или жалобу".

Ранее Мишустин рассказал о дополнительных мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Фото: Piter.tv

Теги: александр беглов, губернатор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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