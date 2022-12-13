Семьи мобилизованных в Петербурге освободили от пени за неуплату ЖКУ

Семьи мобилизованных в Петербурге освободили от пени за долги по ЖКУ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Мера поддержки будет действовать до момента прекращения действия контракта.
Чтобы обнулить пени, семьям мобилизованных нужно написать заявление в управляющую компанию либо соответствующему поставщику коммунальных услуг. Также будет возможность подать заявление в личном кабинете в ГИС ЖКХ в разделе "Направить обращение или жалобу".
Ранее Мишустин рассказал о дополнительных мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.
Фото: Piter.tv
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