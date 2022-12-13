Семьи мобилизованных в Петербурге освободили от пени за неуплату ЖКУ

Мера поддержки будет действовать до момента прекращения действия контракта.

Семьи мобилизованных в Петербурге освободили от пени за долги по ЖКУ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Мера поддержки будет действовать до момента прекращения действия контракта.

Чтобы обнулить пени, семьям мобилизованных нужно написать заявление в управляющую компанию либо соответствующему поставщику коммунальных услуг. Также будет возможность подать заявление в личном кабинете в ГИС ЖКХ в разделе "Направить обращение или жалобу".

Ранее Мишустин рассказал о дополнительных мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Фото: Piter.tv