Возбуждено 15 уголовных дел.

В среду, 30 октября, стало известно о том, что петербургская семейная пара переслала в коробках с бытовой техникой 15 кг наркотиков. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу совместно с представителями департамента безопасности макрорегиона "Северо-Запад" "Почта России" задержана супружеская пара, которая подозревается в незаконном сбыте наркотических средств", —сказано в сообщении.

Как оказалось, семейная пара фасовала наркотические вещества в в мороженицу, сауну для лица, акустические колонки, шейдер для льда, электрический чайник. Необычные посылки отправляли с помощью курьеров.

Возбуждено 15 уголовных дел. Петербуржцы задержаны.

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Фото:pixabay