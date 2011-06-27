Сегодня жара и град, а завтра? Погода на воскресенье в Петербурге и Ленобласти

Дождей не ожидается и столбик термометров не покажет аномалий.

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 июня, ожидается переменная облачность. В ФГБУ "Северо-Западное УГМС" сообщили, что ночью ожидается до +16-17 градусов по Цельсию и без существенных осадков. Кратковременные дожди ожидаются только в Ленинградской области — ночью и местами.

Между тем, после 30-градусной жары в Петербурге и Ленобласти наступила временная непогода. В некоторых местах наблюдали ливень и даже град.

Синоптики прогнозируют, что днем 29 июня в Санкт-Петербурге ожидается до +24 градусов тепла, в Ленобласти до +26, ветер юго-западный умеренный, вечером переменный слабый. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем — повышаться.

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Фото и видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"