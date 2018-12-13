Сегодня в Выборге температура прогреется до +22 °C

Атмосферное давление также будет благоприятным.

Сегодня, семнадцатого мая, выборжан ожидает потепление + 22 °C. Об этом пресс-служба МЧС.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов, ночью термометр будет показывать от –1 до +4 градусов, местами до +7 градусов, у водоемов до +14. Также прогнозируется северо-западный ветер порывами 4–9 м/с днем и 1–4 м/с ночью. Погода обещает быть малооблачной без осадков.

Погода на протяжении всего дня меняться не будет. Атмосферное давление также будет благоприятным. Не взирая на высокие температурные отметки, эпидемиологи региона предупреждают о возможных рисках заболеваний.

Источник: пресс-служба МЧС