В Петербурге 17 декабря усилится ветер

Порывы ветра будут достигать 16 м/с. Ожидаются дожди и мокрый снег.

Во вторник, 17 декабря, в Петербурге ожидается усиление ветра. Однако, в городе будет тепло, пойдёт снег и дождь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков.

Ветер с юго-запада и запада будет дуть со скоростью 16 метров в секунду. Днём будет от +1 до +3 градусов.

Аналогичная погода сохранится и 18 декабря, в городе будет около 5 градусов тепла и сильный ветер.

Самая низкая температура в Петербурге 17 декабря была зафиксирована в 1955 году, тогда столбик термометра опустился до -24 градуса, самым теплым этот день был в 1956 году – плюс 7 градусов.

Фото: Piter.tv