В воскресенье в Петербурге пройдет "ЗаБег.РФ"

Маршрут пройдет через центр города, в том числе по Дворцовой площади, Английской набережной, стрелке Васильевского острова, Троицкому мосту.

В воскресенье, 4 июня, в Петербурге пройдет марафон "ЗаБег.РФ". Об этом сообщили в tg-канале "Центр. НОВОСТИ".

В забеге примут участие более 18 тыс. горожан. Бегуны стартуют в 09:00. Участники могут выбрать любую дистанцию: 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км.

Принять участие в марафоне могут все желающие старше 6 лет. Вместе с горожанами на трассу выйдут спортсмены: гимнастка Ангелина Шкатова, футболист Вячеслав Малафеев, чемпион России по боксу Павел Сосулин.

Маршрут пройдет через центр города, в том числе по Дворцовой площади, Английской набережной, стрелке Васильевского острова, Троицкому мосту.

В связи со спортивным мероприятием несколько улиц города перекроют. Ограничения будут действовать с 8:00 до 15:00.

Также временно будут изменены маршруты городских автобусов №2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 54, 70, 71, 74, 136, 191, троллейбусов №22, 15, 11, 17, 10, 7, 5 и 1 и трамвая №3.

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Фото: администрация Ленобласти