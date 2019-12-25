В Ленобласти ограничена продажа алкоголя 1 сентября

В День знаний в образовательных учреждениях по всей России начинается новый учебный год. В Ленинградской области в этот день не допускается продажа спиртных напитков.

В пятницу, 1 сентября, с началом нового учебного года, в российских образовательных учреждениях начинают свои занятия тысячи школьников. Этот день ознаменован не только радостью и ожиданием знаний, но также строгими ограничениями на продажу алкогольных напитков в Ленинградской области.

Согласно региональному закону "Об обеспечении реализации полномочий органов госвласти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области", с 1 сентября, а также в несколько других дат, продажа спиртных напитков строго ограничена.

Кроме указанных дат, согласно федеральным ограничениям, с 22:00 до 9:00 в любые другие дни также запрещена продажа алкогольных напитков. Важно отметить, что алкоголь не продают несовершеннолетним.

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Фото: Piter.TV