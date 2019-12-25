Сегодня утром в Пулково задерживаются девять рейсов

В Пулково вновь задерживаются рейсы. Пассажиры девяти самолетов ждут посадки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
В этот раз с опозданием отправятся в путь рейсы в Казань, Калининград, Омск, Хабаровск, Иваново, Нальчик, а также в Москву.
Предположительно, задержки связаны с погодными условиями. В Петербурге в пятницу, 30 декабря, начался снегопад.
Ранее на Piter.tv: в Смольном рассказали, почему иностранные туристы не посещают Петербург.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все