Сегодня утром в Пулково задерживаются девять рейсов

Возможно, опоздания связаны с погодой. В городе идет снег.

В Пулково вновь задерживаются рейсы. Пассажиры девяти самолетов ждут посадки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

В этот раз с опозданием отправятся в путь рейсы в Казань, Калининград, Омск, Хабаровск, Иваново, Нальчик, а также в Москву.

Предположительно, задержки связаны с погодными условиями. В Петербурге в пятницу, 30 декабря, начался снегопад.

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Фото: Piter.tv