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Сегодня утром в Пулково задерживаются девять рейсов
Сегодня, 9:39
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Сегодня утром в Пулково задерживаются девять рейсов

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Возможно, опоздания связаны с погодой. В городе идет снег.

В Пулково вновь задерживаются рейсы. Пассажиры девяти самолетов ждут посадки. Об этом  свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

В этот раз с опозданием отправятся в путь рейсы в Казань, Калининград, Омск, Хабаровск,  Иваново, Нальчик, а также в Москву.

Предположительно, задержки связаны с погодными условиями. В Петербурге в пятницу, 30 декабря, начался снегопад.

Ранее на Piter.tv: в Смольном рассказали, почему иностранные туристы не посещают Петербург.

Фото: Piter.tv

Теги: задерживаются вылеты, пулково, рейсы в пулково, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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