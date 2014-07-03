Сегодня погода в Петербурге будет под властью антициклона

День обещает быть прохладным, но зато без дождей.

В субботу, 18 сентября, в Северной столице ожидается переменная облачность. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

На погоду будет влиять антициклон. Дождей в городе синоптик не обещает. Однако температурные показатели будут отставать от нормы. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов. Подует восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 770 мм рт. ст., что сильно выше нормы.

Ранее на Piter.tv: куда сходить в Петербурге на выходных 18 и 19 сентября.

Фото: Pexels