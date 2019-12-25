Количество сделок с петербургскими новостройками во II квартале выросло на 16%

Северная столица заняла одно из лидирующих мест среди крупных российских городов по темпам прироста количества заключенных сделок на первичном рынке жилья.

Во II квартале текущего года активность покупателей новостроек в Санкт-Петербурге существенно возросла, поднявшись на 16% относительно первого квартала. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург", основываясь на данных ресурса "Яндекс.Недвижимость".

Северная столица заняла одно из лидирующих мест среди крупных российских городов по темпам прироста количества заключенных сделок на первичном рынке жилья. За апрель—июнь в городе состоялось около 7,5 тысяч покупок квартир в новостройках.

Второе место в общероссийском рейтинге занял именно Санкт-Петербург, пропустив вперед лишь Москву, где число совершенных сделок составило впечатляющие 17 тысяч. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург с результатами в 4,4 тысячи договоров купли-продажи. В первую пятерку также попали Краснодар и Ростовна-Дону, оба показали примерно равные показатели в 3 тысячи сделок.

Эксперты отмечают положительную тенденцию увеличения активности на региональном рынке недвижимости, считая её признаком успешной адаптации рынка к современным условиям.

Ранее мы сообщили о том, что средний размер ипотеки в Петербурге достиг 5,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV