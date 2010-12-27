"Аслан, а не Моро": оригинальный сценарий "Иглы" с Цоем выставили на аукцион

Минимальная цена лота составляет 240 тысяч рублей.

Оригинальный сценарий культового художественного фильма "Игла" с Виктором Цоем в главной роли выставили на аукцион. Соответствующая информация размещена на сайте аукционного дома "Литфонд".

Лот представляет из себя машинопись с авторскими правками одного из сценаристов Александра Баранова. В документе можно будет увидеть удаленные автором фразы, например "Я одна все помню. Как ты уехал. Как я стала колоться". Также примечательно то, что в представленном сценарии главного героя зовут Аслан, тогда как в фильме героя Цоя зовут уже Моро.

Аукцион пройдет 21 февраля, минимальная цена лота составляет 240 тысяч рублей.



Премьера фильма "Игла" режиссера Рашида Нугманова состоялась в 1988 году. Главную роль в фильме исполнил лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой. Фильм стал одним из лидеров советского проката, картину посмотрело 14,6 млн зрителей, а также получил положительную критику от киноманов. В с центре повествования герой Цоя, Мо́ро, который возвращается в Алма-Ату и встречает свою старую подругу Дину. Позднее он узнает, что она стала наркоманкой. Герой решает помочь ей справится с этой серьезной проблемой.



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Фото: litfund.ru