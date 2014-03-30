Сборщикам новогодних подарков в Петербурге предлагают до 149 тысяч рублей

Больше всего на рынке труда нужны сборщики новогодних подарков и менеджеры по продажам подарков.

В России появилось более двухсот "новогодних" вакансий. Об этом сообщила пресс-служба HeadHunter Северо-Запад.

Больше всего предложений для сотрудников, которые займутся подготовкой к Новому году, размещено в Москве – 29%, на втором месте – Петербург. Больше всего на рынке труда нужны сборщики новогодних подарков и менеджеры по продажам подарков.

В Петербурге в предновогодний период можно заработать от 40 до 149 тысяч рублей.

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