Сбой в работе онлайн-касс устранён

Вечером 20 декабря возобновили работу онлайн-касс

Масштабный сбой в работе онлайн-касс был устранен, об этом сообщила Федеральная налоговая служба.

Об этом 20 декабря написал «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС. «Оставшиеся единичные случаи сбоя будут устранены в ближайшее время. Ситуация не оказывает влияние на процесс торговли, так как ФНС разъяснила имеющиеся в настоящее время в законодательстве возможности осуществлять торговлю без касс», – заявил представитель ведомства.



Напомним, что 20 декабря произошел сбой онлайн-касс компании "Штрих-М". По общим подсчетам, поломка принесла 10 млрд убытков. Но ФНС сжалилась и разрешила продавцам временно не использовать кассовые аппараты, а Роспотребнадзор рекомендовал фотографировать покупки, чтобы их можно было вернуть.



Компания "Штрих-М" заявила, что колоссальный сбой связан с сегодняшней датой "20.12.2017". По словам представителей "Штрих-М", проблема произошла из-за обновления программного обеспечения. Пострадали те, кто отключили обновления вручную, а последнее обновление вышло как раз 20 декабря в 6 утра.

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