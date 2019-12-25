Сбивший под наркотиками пешехода с ребенком петербуржец получил условный срок

С нарушителя взыскали ущерб размером 400 тысяч рублей.

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении водителя, который сбил людей на пешеходном переходе. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что 13 ноября 2019 года мужчина сел за руль арендованного Volkswagen Polo в состоянии наркотического опьянения. Двигаясь по проспекту Стачек от Ленинского проспекта в сторону улицы Маршала Казакова, водитель разогнался у "зебры" до 40 км/ч и сбил пешехода с ребенком.

Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Подсудимый свою вину полностью признал и получил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Также в течение двух лет он не сможет управлять транспортом. С мужчины взыскали ущерб размером 400 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Кронштадте после ДТП на "зебре" погибла 91-летняя бабушка.

Фото: Piter.TV