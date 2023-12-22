Сбережения петербуржцев в 2023 году почти достигли 3,4 трлн рублей

90% всех вложений хранятся в рублях.

Объём вкладов петербуржцев на 1 января 2024 года без учёта средства на счетах эскроу достиг более 3,38 трлн рублей. Это на 20% больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России.

Отметим, что 90% всех вложений хранятся в рублях. Вклады в иностранной валюте и драгоценных металлах снизились в сентябре и составили 343,2 млрд рублей.

Высокие показатели в ЦБ объясняют повышением ключевой ставки. В декабре максимальная процентная ставка составила 14,75%, что почти на 7% больше, чем в первом полугодии. Кроме этого, банки постепенно повышали ставки по вкладам, после того как ЦБ перешёл к ужесточению денежно-кредитной политики.

Ранее мы сообщили о том, что банковские накопления жителей Петербурга возросли на 26% за год.

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