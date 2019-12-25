Сбербанк в два раза увеличил выдачу семейной ипотеки

Стандартная ставка по ипотеке составляет в банке 5,3%.

За пять месяцев этого года, то есть с января по май, Сбербанк выдал 13,3 тыс. кредитов по семейной ипотеке. Кредитов по программе было выдано на 47,7 млрд рублей, что почти в 2,3 раза в денежном эквиваленте превышает показатели прошлого года. Об этом сообщил банк.

Как считает вице-президент Сбербанка Николай Васев, объемы кредитования могли вырасти из-за низкой ставки по семейной ипотеке. Так, станлартная ставка от банка составляет 5,3%, а при электронной регистрации – от 5%.

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Фото: Piter.TV