Сбербанк и Эвотор рассказали о ходе реализации реформы ФЗ-54

Представители Сбербанка рассказали о ходе реализации реформы федерального закона 54 «О применении контрольно-кассовой техники». Согласно ему, все предприниматели, использующие кассовые аппараты, должны перевести учёт в онлайн-режим, чтобы каждая транзакция отображалась в налоговом органе.

Первая волна реформы уже прошла – за год часть представителей малого и микро- бизнеса перешли на новый порядок работы. Но уже в следующем году бизнесмены, работающие в патентной системе налогообложения, должны перейти в такой же формат. Сейчас ФНС рассматривает возможность дать отсрочку самозанятым предпринимателям и малым предприятиям сферы услуг до лета 2019-го года.

Борис Перцев, руководитель продаж ООО «Эвотор» в Северо-Западном регионе, разъяснил: «Основная суть этих поправок заключается в том, что вся контрольно-кассовая техника должна отправлять в онлайн-режиме все чеки в ФНС.. в связи с этим все должны быть модернизированы либо заменены на кассы нового образца, для того, чтобы можно было осуществить передачу чеков онлайн.»

Бизнесменам тяжело принимать такие перемены, многие из них просто боятся, что работать с новыми технологиями будет сложно. Но стоит понимать, что переход на современную технику позволит создать наиболее благоприятные условия для бизнеса. Активным внедрением кассовых аппаратов нового поколения занимается компания «Эвотор». Совместно со Сбербанком она нацелена максимально упростить работу предпринимательского сообщества.

"Продукт, о котором идет сегодня речь – это как раз то, что может избавить людей от всевозможных тетрадок учета, и это не самое главное преимущество, предприниматель получает не только «Эвотор» как кассовое оборудование, но и дополнительные сервисы от банка. Но и самое востребованное на сегодняшний день – это возможность принимать банковские карты". - рассказал Владимир Слипенькин, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Борис Перцев, руководитель продаж ООО «Эвотор» в Северо-Западном регионе отметил удобство пользования смарт-терминалом: "Использовать смарт-терминал – на самом деле не сложнее, чем пользоваться смартфоном!"

Компания "Эвотор" существует всего год, но уже успела войти в четверку самых узнаваемых брендов страны в своем сегменте. Несмотря на конкуренцию, 450 тысяч торговых точек по всей стране используют оборудование именно этой компании или подключены к ее оператору фискальных данных. Прежде всего, это связано с ценовой категорией- если раньше оборудовать кассу можно было в среднем за 90 тысяч рублей, то сегодня «Эвотор» предлагает терминал с тем же набором инструментов в 3 раза дешевле. Новые модели смарт-терминалов доступны по цене от 29 500 рублей, можно получить компактную и удобную в использовании аппаратуру, которую легко подстроить под свой бизнес. Кассовые аппараты нового поколения работают до 8 часов без подзарядки. Они поступят в продажу уже в ноябре, но сегодня уже можно делать предзаказы. Производители надеются, что они помогут решить массу проблем в сельских магазинах, где нередки перебои электричества, а также в службах доставки и на уличных торговых точках.

Вера Иптышева, Илья Бутаков