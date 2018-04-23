Мониторинг предпринимательства GEM: все больше россиян желает открыть свой бизнес

В преддверии Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ) Высшая школа менеджмента совместно со Сбербанком представили итоги Глобального мониторинга предпринимательства в России.

Исследование "GEM Россия — 2018-2019 года" охватило две тысячи представителей взрослого трудоспособного населения страны. Эксперты выявили, что за 10 лет уровень предпринимательской деятельности увеличился в 2,3 раза.

Сам проект был создан больше 20 лет назад по инициативе исследователей из Лондонской школы экономики Babson college - это два наиболее признанных в области изучения предпринимательства учебных заведения. Россия участвует в этом проекте с 2006 года. В чем заключается наша задача, как исследователей, в России. Мы должны собрать информацию, при этом мы собираем информацию по общей для всех стран методике, что позволяет потом сравнивать данные России с данными других стран, со странами схожими по уровню экономического развития, по региону, и предлагать какие-то рекомендации, что могло быть улучшено, что могло быть усилено. Ольга Верховская, доцент кафедры стратегического и международного менеджмента ВШМ СПбГУ

При этом большинство опрошенных придерживаются мнения, что открыть бизнес в России по-прежнему сложно. Несмотря на это, главным трендом остается сохраняющийся естественный прирост предпринимателей:

Тех, кто создает бизнес, тех, кто является нарождающимся предпринимателем, предпринимает активные попытки по созданию бизнеса последние несколько лет больше, чем тех, кто бизнес закрывает. Этот момент явно позитивный. Здесь мы видим, что Россия явно ближе к позитивному краю. Это то, что позволяет бизнесу выживать. Еще раз повторюсь, что, наверное, любое предпринимательство, и ранее, и устоявшееся — оно хорошо. Потому что, если не будет ранних предпринимателей, некому будет становиться устоявшимися. С другой стороны, если бизнес преодолевает ранние этапы, это позитивный момент, потому что это говорит о том, что возможности для развития есть, есть рынки, на которых можно присутствовать Ольга Верховская, доцент кафедры стратегического и международного менеджмента ВШМ СПбГУ

75% предпринимателей, закрывших свой бизнес, отметили, что сделали это из-за нерентабельности. При этом сократилось количество закрывшегося бизнеса из-за недоступности финансирования — 7,4%. В регионах проживания респондентов оценка хороших возможностей для развития бизнеса за прошлый год выросла на 5%.

Что интересно, половина тех респондентов, которые положительно оценивают возможности для создания бизнеса в своем регионе отмечают, что в стране сравнительно легко открыть свой бизнес. Мы со своей стороны отмечаем связь между программами, которые сегодня существуют в отношении предпринимательской активности, и теми уже перспективами, которые предприниматели, люди, которые относятся, например, к группе ранних предпринимателей, нарождающихся предпринимателей, воспринимают в отношении своих перспектив Дмитрий Кнатько, ассистент кафедры стратегического и международного менеджмента

Авторы GEM также отмечают, что многие предприниматели осуществляют свою деятельность в социальных сетях. Однако многие не считают нужным регистрировать себя, как самозанятые. Вице-президент-руководитель дирекции GR ПАО Сбербанк Андрей Шаров отметил, что открытое ведение бизнеса позволяет получать финансирование и льготные условия. Что же нужно сделать для того, чтобы стать владельцем успешного бизнеса?

Первое — зайти на онлайн-платформы обучения. Наша программа Сбербанка совместно с Google -Бизнес-класс и платформа "Деловая среда". И обучиться ведению бизнеса. Второе — изучить рынок. Если вы хотите открыть бизнес в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области, или в Москве, или может быть в других городах, сначала изучить рынок, какой спрос. Для этого есть ресурс "Бизнес навигатор". И, наконец, третье — открыть бизнес через телефон. Зарегистрировать компанию, открыть счет в банке, получить усиленную, квалифицированную подпись, и начать бизнес Андрей Шаров, вице-президент-руководитель дирекции GR ПАО Сбербанк

Видео: Piter.tv