Петербуржцы рассказали, какой доход им нужен для финансовой независимости

Финансово независимым является человек, который полностью себя обеспечивает, имеет собственное жилье и стабильный доход.

Большинство петербуржцев считают, что для достижения финансовой независимости им нужно получать около 74,9 тысяч рублей ежемесячно. Об этом свидетельствуют данные исследования СК "Сбербанк страхование жизни", проведенного накануне Дня России (Дня независимости). Результаты появились в распоряжении Piter.TV.

Респонденты назвали финансово независимым человека, который полностью себя обеспечивает, имеет собственное жилье и стабильный доход. Для 36% петербуржцев важным является наличие недвижимости для сдачи ее в аренду, для 33% - собственный бизнес. Важным условием финансовой независимости также названы накопления.

По словам председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктора Алонсо, в достижении финансовой независимости поможет широкая продуктовая линейка Сбера. Например, сформировать финансовый резерв и накопить на любые цели можно при помощи программ "Сбербанк страхование жизни". Благодаря сервису "Сбер управление активами" даже начинающий инвестор сможет выйти на фондонвый рынок. Индивидуальные пенсионные планы НПФ Сбербанка помогут сформировать будущую пенсию для сохранения привычного качества жизни после окончания трудовой деятельности.

Исследование проводилось в июне 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.

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