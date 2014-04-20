Сбер рассказал о прибыли за первый квартал текущего года

Динамика бизнеса в первом квартале года сложилась лучше ожиданий.

В четверг, 29 апреля, на официальном сайте Сбера опубликовали промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за прошедшие три месяца (первый квартал) 2021 года.

По словам финансового директора Александры Бурико, банку удалось нарастить розничный кредитный портфель до 9,7 триллиона рублей, также в 4 раза увеличилась выручка нефинансового бизнеса. Помимо этого, благодаря стабилизации качества кредитного портфеля, удалось существенно сократить расходы на кредитный риск: за квартал Сбер заработал 304,5 миллиардов рублей чистой прибыли.

За три месяца улучшили клиентский опыт, расширили линейку цифровых услуг, интегрировали различные сервисы и преодолели знаковую отметку в 100 миллионов активных розничных клиентов.

Эксперты полагают, что такой старт текущего года позволяет поднять прогноз по рентабельности капитала в текущем году до уровня более 20%.

Более подробная информация об итогах квартала опубликована на сайте Сбера.

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Фото: пресс-служба Сбербанка