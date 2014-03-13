Сбер провел первую пресс-конференцию в Метавселенной

Виртуальное пространство, похожее на компьютерную игру, стало новой площадкой для общения, обучения и развлечения.

"KoMeta" создана для начинающих предпринимателей и подростков от 12 лет и старше, интересующихся технологическими трендами, наукой и личностным ростом.

Чтобы оказаться внутри виртуального пространства нужен лишь стабильный интернет и любой гаджет. Подключение не требует скачивания приложений и регистрации. Нужно лишь создать 3D-аватар и можно отправляться в путешествие по Метавселенной. Аватары – посетители "KoMetы" - могут общаться между собой и выполнять разные задания.

В пространстве будут регулярно проходить лекции известных бизнесменов, деловые игры, нетворкинг-сессии м музыкальные концерты.

В рамках пресс-тура, журналистам рассказали о цифровой трансформации, которую известные компании Северо-Запада провели с помощью ФинТеха Сбера.