Сбер: концепт будущего – аудиторские программы для проверки ИИ

Сегодня технологии ИИ позволяют банку начинать работу с проблемными кредитами ещё до наступления просроченной задолженности.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в Сбере применяются настолько широко, что следующим шагом станет появление аудиторских программ для проверки действий ИИ. Об этом на ПМЭФ заявил первый заместитель председателя Сбера Александр Ведяхин.

Ведяхин рассказал, что сегодня технологии ИИ позволяют банку начинать работу с проблемными кредитами ещё до наступления просроченной задолженности.

Благодаря ИИ мы можем видеть на горизонте недели, что, если тренды изменяются – надо что-то делать. Глазами это посмотреть невозможно. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Сбера

Специалист отметил, что для банка наступление просроченной задолженности является "крупным влиянием макрорисков", поэтому работа по предупреждению просрочки крайне важна.

По словам Ведяхина, следующим шагом в развитии технологий искусственного интеллекта в этой сфере станет создание аудиторских программ, которые будут проверять решения, принимаемые ИИ. Так как человеку будет довольно трудно провести такую работу.

Фото: Piter.tv