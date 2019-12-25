Сбер и компания LEGENDA заключили соглашение о партнерстве на ПМЭФ-2025

Стороны договорились о совместной работе над цифровыми решениями для строительной отрасли, включая внедрение ИИ, оптимизацию процессов и использование экосистемных продуктов.

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и девелоперский холдинг LEGENDA заключили соглашение о стратегическом партнёрстве сроком на пять лет. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и исполнительный директор холдинга LEGENDA Алексей Клюев.

Стороны договорились о совместной работе над цифровыми решениями для строительной отрасли, включая внедрение ИИ, оптимизацию процессов и использование экосистемных продуктов. В рамках сотрудничества предусмотрена аналитическая и консультационная поддержка, тестирование новых технологических решений, а также регулярный обмен опытом через рабочие встречи и совместные инициативы. Особое внимание будет уделено повышению операционной эффективности за счет современных технологий.

Для нас это партнерство — стратегический шаг в развитии цифровых решений для строительной отрасли. Мы сосредоточимся на внедрении искусственного интеллекта, оптимизации бизнес-процессов и интеграции наших финансовых сервисов. Совместная работа позволит создавать действительно востребованные технологические решения, которые повысят эффективность всей отрасли. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Сегодня решения на базе искусственного интеллекта активно внедряются для трансформации существующих бизнес-процессов, открывая компаниям новые возможности для развития. Мы видим за этим будущее и ценим возможность реализовывать такие инициативы совместно со Сбером — технологическим лидером в области цифровых и операционных решений. Уверен, что наше сотрудничество будет успешным и результативным. Алексей Клюев, исполнительный директор холдинга LEGENDA

Фото: пресс-служба Сбера