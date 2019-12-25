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Сбер будет развивать сотрудничество с Национальной ассоциацией предприятий индустриальной аквакультуры
Сегодня, 11:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сбер будет развивать сотрудничество с Национальной ассоциацией предприятий индустриальной аквакультуры

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Стороны планируют развивать сотрудничество в области индустриального рыбоводства, производства рыбных кормов и посадочного материала.

Соглашение об установлении стратегического партнерства Сбер и Ассоциация подписали на Международном рыбопромышленном форуме в Петербурге. 

Стороны планируют развивать сотрудничество в области индустриального рыбоводства, производства рыбных кормов и посадочного материала и поддерживать смежные отрасли сектора товарной аквакультуры на территории Северо-Западного федерального округа. 

Значимым направлением взаимодействия компании считают создание благоприятных условий и инвестиционного климата для строительства и развития новых крупных промышленных аквакультурных комплексов полного цикла (УЗВ-комплексов).

Сбер положительно оценивает состояние рыбопромышленной отрасли. По данным аналитиков банка, заёмщики этого сегмента демонстрируют финансовую устойчивость и ориентируются на повышение объёмов производства и развитие проектов импортозамещения.

Фото: Piter.tv

Теги: аквакультура, сбер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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