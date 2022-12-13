Савельев: авиакомпании РФ продолжают выкупать самолеты у зарубежных лизингодателей

Глава Минтранса РФ рассказал о новом предложении к правительству по субсидированию.

Глава российского министерства по транспорту Виталий Савельев рассказал о том, что отечественные компании продолжают выкупать самолеты у зарубежных лизингодателей. Об этом чиновник сообщил коллега в ходе правительственного заседания при участии президента Владимира Путина. Эксперт призвал пропорционально снижать объем субсидий, которые воздушные операторы получают за выполненный пассажирооборот, по количеству выкупаемых бортов. Ранее стало известно, что кабмин на субсидирование внутренних рейсов планирует направить около 25,3 миллиардов рублей.

Учитывая, что нами проводится планомерная работа по выкупу воздушных судов у иностранных лизингодателей, мы планируем снижать объемы запрашиваемых субсидий пропорционально количеству выкупаемых самолетов. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Как сообщалось ранее, в этом году на субсидирование авиакомпаний на выполнение внутренних полетов планируется направить 25,3 млрд руб.

Российские авиакомпании в 2022 году перевезли 95 миллионов человек.

Фото и видео: Правительство России