Виталий Савельев рассказал о планах по пассажиропотоку на 2023 год.

Российские авиакомпании в 2022 году перевезли 95 миллионов человек, несмотря на временное закрытие 11 воздушных гаваней на южном направлении. Соответствующее заявление в ходе правительственного заседания при участии президента РФ Владимира Путина сделал глава министерства по транспорту Виталий Савельев. Чиновник пояснил, что пассажиропоток составил 95 млн против 111 миллионов годом ранее. В текущем году ведомство рассчитывает достичь уровня в более 101 млн клиентов. Эти планы власти уже довели до авиаоператоров.

2022 год, благодаря вашей поддержке, уважаемый Владимир Владимирович, был рекордным по объемам выделенных средств из федерального бюджета - 174 миллиарда рублей, за счет которых было перевезено более 95 миллионов человек. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Савельев: новогодние перевозки в 2023 году выросли по сравнению с прошлым годом.

Фото и видео: Правительство России