Савельев: новогодние перевозки в 2023 году выросли по сравнению с прошлым годом

Минтранс РФ рассказал об объемах пассажироперевозок за праздники.

Глава российского министерства по транспорту Виталий Савельев заявил, что новогодние перевозки в 2023 году выросли по сравнению с прошлым годом. Соответствующими статистическими данными чиновник поделился с членами правительства на оперативном совещании, проводимом при участии главы государства Владимире Путине. Он пояснил, что говорит о периоде с 1 по 8 января. По мнению специалиста, отечественный транспортный комплекс на длинных выходных полностью обеспечил потребность граждан в перевозках всеми видами транспорта, а также выполнил задачу по надежности.

Несмотря на аномальные погодные условия и снегопады, морозы, ледяные дожди, воздушных транспортом перевезено более 2,26 млн пассажиров. Это оперативные данные наших авиакомпаний. И это на 11,3% больше аналогичного периода прошлого года. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Эксперт пояснил, что данные показатели достигнуты за счет мер поддержки авиакомпаний. По железной дороге в пригородном сообщении и дальнем следовании составов за праздники перевезено порядка 17,6 миллионов человек. Этот показатель на 10,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Власти назначили за выходные порядка 1 350 дополнительных поездов, морской транспорт перевез около 72 тысяч человек. В последнем случае рост показателей с оставил 21% по отношению к 2022 году. Внутренним водным транспортом воспользовались около 47 тысяч клиентов (при приросте в 53%). Также автомобильным транспортом и автобусами было перевезено более 163 тысяч человек (рост на 5,7%).

Число контейнерных поездов с Дальнего Востока хотят увеличить до 5 пар в сутки в феврале.

Фото и видео: Правительство России