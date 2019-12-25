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Александр Невский переместится в Александро-Невскую лавру
Сегодня, 10:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Александр Невский переместится в Александро-Невскую лавру

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До середины сентября планируется переместить саркофаг и раку Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру.

Важное событие для России и православия ожидается до середины сентября: саркофаг и рака с мощами святого Александра Невского будут перевезены из Государственного музея Эрмитаж в Александро-Невскую лавру. Об этом пишет "Фонтанка".

В понедельник, 4 сентября, стало известно о том, что святой Александр Невский будет перенесен из музейного пространства в святое место его поклонения.

Ожидается, что в Северную столицу к моменту торжественной церемонии переноса святых мощей может прибыть Патриарх Кирилл. Предполагается, что он совершит освящение и примет участие в обряде переноса, который станет важным событием для православной церкви.

Ранее сообщалось, что правоохранители опубликовали видео похищения мощевика в Кировске.

Фото: сайт Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры

Теги: александро невская лавра, саркофаг, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Общество,

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Toutbutt Relallekly
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