Александр Невский переместится в Александро-Невскую лавру

Важное событие для России и православия ожидается до середины сентября: саркофаг и рака с мощами святого Александра Невского будут перевезены из Государственного музея Эрмитаж в Александро-Невскую лавру. Об этом пишет "Фонтанка".
В понедельник, 4 сентября, стало известно о том, что святой Александр Невский будет перенесен из музейного пространства в святое место его поклонения.
Ожидается, что в Северную столицу к моменту торжественной церемонии переноса святых мощей может прибыть Патриарх Кирилл. Предполагается, что он совершит освящение и примет участие в обряде переноса, который станет важным событием для православной церкви.
Ранее сообщалось, что правоохранители опубликовали видео похищения мощевика в Кировске.
Фото: сайт Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры
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