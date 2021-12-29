Небольшие осадки, гололедица и оттепель ожидаются в Петербурге 24 января

Температура воздуха повысится до 0…+2 градусов.

В понедельник, 24 января, погоду в Петербурге сформирует теплый атмосферный фронт. Его стараниями в городе будет облачно, пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха постепенно повысится и составит 0…+2 градусов в городе и -3…+2 градусов в Ленобласти. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. На дорогах и тротуарах образуется гололедица. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Пик теплой волны придется на ближайшую ночь. Уже вечером во вторник температура вновь станет отрицательной.

Ранее мы писали, что Варламов не оценил качество уборки снега в Петербурге.

Фото: pexels.com